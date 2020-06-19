Вакарчук придумал хитрый план, как всё же перестать быть депутатом

После отказа депутатского корпуса отпустить музыканта из парламента он придумал новый способ сбежать из политики.

Святослав Вакарчук, который ранее подал заявление о сложении депутатского мандата, вышел из состава парламентской фракции “Голос“. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании парламента в пятницу, 19 июня.

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“В соответствии с частью третьей статьи 60 закона Украины о регламенте Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии “Голос“, - сообщил Разумков.

Свой поступок сам Вакарчук объяснил тем, что теперь для него это единственная законная возможность избавиться от депутатского мандата. Он отметил, что ранее депутаты провалили голосование за лишение его депутатских полномочий, о чем он просил в своем заявлении.

Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата, - разъяснил Вакарчук свои действия.

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По его словам, теперь в парламент сможет пройти юрист Алина Свидерская, которая была следующей в избирательном списке партии “Голос“.

Напомним, 11 июня Вакарчук заявил о своем желании сложить депутатские полномочия, после чего написал соответствующее заявление в парламентскую канцелярию. На заседании парламента 18 июня народные депутаты должны были проголосовать за лишение Вакарчука полномочий народного депутата, тем самым удовлетворив его просьбу. Однако голосование было провалено – не хватило голосов.

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