Герус должен инициировать аудит схем Коломойского на "Центрэнерго" — Буймистер

Председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус должен инициировать финансовый аудит госкомпании "Центрэнерго" и проверку фактов коррупции, которые обнародовали СМИ. Об этом написала народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, пишет Дело.

"Вчера написала запрос председателю комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу. Попросила своего однопартийца инициировать на ближайшем заседании проведения финансового аудита "Центрэнерго" за 2019-2020 годы. Почему-то именно в этот период компания была втянута в огромное количество скандалов, которых не было, пожалуй, за всю ее историю", — сообщила Буймистер.

Она заявила, что при руководстве компанией Александра Потапенко "Центрэнерго" покупала уголь в РФ вдвое дороже и вместо украинского. Кроме того, сжигала дорогой газ частной структуры, имея долги перед горняками шахт и продавала электроэнергию по заниженным ценам на отдельные предприятия себе в убыток.

"Это все миллиарды гривен, которые были выведены из госкомпании. То есть украденные у народа Украины. Это подтверждается убытками. "Центрэнерго" сменило 1,4 млрд грн прибыли в 2018 году на более чем 2 млрд грн убытка в 2019 году и это только по оценке Фонда госимущества. Реальная цифра может быть значительно больше ", — написала Буймистер.

Она также отметила, что несмотря на обнародованные журналистами факты схем на "Центрэнерго", председатель профильного парламентского комитета Андрей Герус ни разу не обращался в правоохранительные органы по поводу их проверки

"Председатель Комитета Андрей Герус точно мог бы создать временную следственную комиссию Верховной Рады, чтобы расследовать деятельность менеджмента" Центрэнерго "в 2019-2020 годах", — считает Буймистер.

Как сообщалось, летом 2019 году в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

Как заявил бизнесмен Виталий Кропачев, Герус в этот период приезжал к нему от Коломойского договариваться о развертывании схем на Центрэнерго.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденые ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.

СМИ сообщали, что "Центрэнерго" с лета 2019 начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" — Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи". По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн.

По данным расследования Бигус.инфо угля на "Центрэнерго" поставляется через российские фирмы бизнесменов близких к "ДНР".

"Радио Свобода" сообщила о поставках газа на "Центрэнерго" компанией "Юнайтед" Энерджи близкой к Коломойскому. При этом газ покупается в полугосударственной "Укрнафты" по цене ниже рыночной и продается на "Центрэнерго" выше рыночной.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта по "поправке Геруса".