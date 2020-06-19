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В Днепре жестоко избили журналистку, которая снимала нарушение карантина

Комментариев: 2
Девушка получила серьезные травмы.
Девушку вытолкали из магазина
Девушку вытолкали из магазина
скриншот

В продуктовом магазине Днепра жестоко избили журналистку канала "Відкритий" Кристину Маликову, которая снимала нарушение карантина.

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Об этом сообщает канал “Відкритий”.

Отмечается, что в торговой точке продавцы были без масок, а кондитерские изделия лежали неприкрытыми на прилавке. Инцидент проищошел в магазине "Ассорти" в центре города на улице Староказацкой.

В то время, когда журналистка начала снимать нарушение карантина в магазине на телефон, к ней подошла владелица. Агрессивная женщина начала силой забирать у журналистки телефон и выталкивать из помещения.

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Отметим, что на входе висит объявление, что без масок нельзя заходить, но сами продавцы это правило игнорируют.

В итоге директор магазина отобрала у журналистки личный телефон, а видео из него удалила. Руководство медиа обратилось в полицию, так как к Кристине Маликовой применили физическую силу. Правоохранительные органы составили протокол.

На отснятых кадрах видно, как неадекватная владелица магазина кричит, что журналисты не имеют право ничего снимать, она кидается с кулаками на всех и громко выражается.

Напомним, под Киевом депутат переехал журналиста из-за неудобного вопроса. Неудобные вопросы заставили местного депутата переехать журналиста.

 

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Теги: журналист, избиение, нападение на журналиста
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Комментариев (2)
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Vixerunt    19.06.2020, 14:54
Оценка:  +1
Vixerunt
странно что розгами не высекли; суют своё рыло куда не просят, а потом жалуются на побои.
Жеральд    19.06.2020, 14:49
Оценка:  +1
Жеральд
Рекомендации к исполнению - это не приказ,это не постановление закона.Бараны,носите дальше маски
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