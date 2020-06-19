В Днепре жестоко избили журналистку, которая снимала нарушение карантина

Девушка получила серьезные травмы.

В продуктовом магазине Днепра жестоко избили журналистку канала "Відкритий" Кристину Маликову, которая снимала нарушение карантина.

Читай также: В Днепре копа-убийцу приговорили к пожизненному заключению

Об этом сообщает канал “Відкритий”.

Отмечается, что в торговой точке продавцы были без масок, а кондитерские изделия лежали неприкрытыми на прилавке. Инцидент проищошел в магазине "Ассорти" в центре города на улице Староказацкой.

В то время, когда журналистка начала снимать нарушение карантина в магазине на телефон, к ней подошла владелица. Агрессивная женщина начала силой забирать у журналистки телефон и выталкивать из помещения.

Читай также: "Плевать на закон": На журналистов ZIK напали во время инспекции площадок

Отметим, что на входе висит объявление, что без масок нельзя заходить, но сами продавцы это правило игнорируют.

В итоге директор магазина отобрала у журналистки личный телефон, а видео из него удалила. Руководство медиа обратилось в полицию, так как к Кристине Маликовой применили физическую силу. Правоохранительные органы составили протокол.

На отснятых кадрах видно, как неадекватная владелица магазина кричит, что журналисты не имеют право ничего снимать, она кидается с кулаками на всех и громко выражается.

Напомним, под Киевом депутат переехал журналиста из-за неудобного вопроса. Неудобные вопросы заставили местного депутата переехать журналиста.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.