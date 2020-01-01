Украина может вернуться в жесткому карантину: Зеленский дал ряд поручений

Президент поручил наладить коммуникацию с людьми.

За последние несколько дней Нацполиция втрое увеличила количество административных протоколов за нарушения карантина.

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Об этом сообщили президенту Владимиру Зеленскому на традиционной селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялась под его председательством, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский в ходе совещания отметил, что в связи с новыми антирекордами заболеваемости COVID-19 существует потребность четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди будут это понимать, тогда будут больше придерживаться адаптивного карантина, - сказал Владимир Зеленский.

Чиновники, которые также приняли участие в совещании, отметили, что возвращение к более жесткому карантину станет сильным ударом по экономике. Также они согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением.

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В частности, глава Кабмина Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом - 921 человек, 19 человек умерли. Дополнительно он отметил, что международные информационные агентства сообщают, что ряд стран также решили пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

Напомним, суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина в Хмельницком. Судья приостановил дело из-за юридического казуса, требующего разъяснений.

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