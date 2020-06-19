В Украине женщины стали чаще решаться на аборт

По сравнению с минувшим годом, в нашей стране стало на 60% больше желающих прервать беременность.

В министерстве здравоохранения проанализировали показатели рождаемости в Украине. В частности, там посчитали, сколько женщин, оказавшись беременными, решают избавиться от ребенка.

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Об этом сообщает телеканал “112 Украина”.

Как стало известно, в течение 2019 года за подобной услугой в больницу обратилось 74,6 тыс человек. Для сравнения – в 2018 году эта цифра составляла 46,5 тыс., то есть на 60% меньше.

Хуже всего ситуция сложилась с подростковой беременностью. Так, несовершеннолетние украинки стали стали делать аборт на 82% чаще.

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Отметим, что в Украине прерывание беременности не запрещена законом. При этом обязательными является согласие женщины и срок не больше 12 недель.



Напомним, ранее мы рассказывали о том, что из окна роддома в Кривом Роге выпала роженица.

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