В центре Днепра дерзко ограбили мужчину: отобрали 4 млн грн

Известны детали громкого ограбления.

На улице Мечникова в Днепре неизвестный злоумышленник с пистолетом отобрал у пассажира автомобиля марки Toyota 4 миллиона гривен.

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Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что ограбление произошло в пятницу, 19 июня, около 10:00. Грабитель подсел на заднее сидение автомобиля, ударил 49-летнего потерпевшего рукояткой пистолета по голове несколько раз, применил газовый баллончик по отношению водителя машины. После этого грабитель забрал из салона две спортивные сумки, в которых находилось четыре миллиона гривен.

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Известно, что травмированный пострадавший пытался сопротивляться. Между тем, нападающий направил на него пистолет и сказал, что будет стрелять если мужчина не отдаст сумки.

После разбойного нападения преступник побежал в сторону улицы Старокозацкой и скрылся.

Пострадавший отказался от госпитализации reporter.in.ua

По данным издания Репортер, у пострадавшего разбита голова. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Грабителя ищет полиция.

Напомним, под Одессой иностранец избил и ограбил бывшую девушку. Мужчина ворвался среди ночи в дом, где были только его экс-сожительница и ее мать.

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