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В центре Днепра дерзко ограбили мужчину: отобрали 4 млн грн

Комментариев: 2
Известны детали громкого ограбления.
Грабитель проник в автомобиль
Грабитель проник в автомобиль
reporter.in.ua

На улице Мечникова в Днепре неизвестный злоумышленник с пистолетом отобрал у пассажира автомобиля марки Toyota 4 миллиона гривен. 

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Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что ограбление произошло в пятницу, 19 июня, около 10:00. Грабитель подсел на заднее сидение автомобиля, ударил 49-летнего потерпевшего рукояткой пистолета по голове несколько раз, применил газовый баллончик по отношению водителя машины. После этого грабитель забрал из салона две спортивные сумки, в которых находилось четыре миллиона гривен.

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Известно, что травмированный пострадавший пытался сопротивляться. Между тем, нападающий направил на него пистолет и сказал, что будет стрелять если мужчина не отдаст сумки. 

После разбойного нападения преступник побежал в сторону улицы Старокозацкой и скрылся.

Пострадавший отказался от госпитализации
Пострадавший отказался от госпитализации
reporter.in.ua

По данным издания Репортер, у пострадавшего разбита голова. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

Грабителя ищет полиция.

Напомним, под Одессой иностранец избил и ограбил бывшую девушку. Мужчина ворвался среди ночи в дом, где были только его экс-сожительница и ее мать.

 

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Теги: грабитель, Днепр, автомобиль
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Комментариев (2)
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БЕЗУМЕЦ+    19.06.2020, 16:16
Оценка:  -1
БЕЗУМЕЦ+
У грабителей грабят награбленное - 100000%%%%%%
Жеральд    19.06.2020, 15:59
Оценка:  +2
Жеральд
кто-то из своих слил инфу,что чел будет с такой суммой...либо работники банка...либо сам потерпевший где-то проговорился...
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