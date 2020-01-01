Вспышку коронавируса выявили в Национальной академии СБУ

Инфекцию диагностировали у одного курсанта, у его контактных лиц также зафиксировали коронавирус.

У нескольких курсантов Национальной Академии Службы безопасности Украины обнаружили коронавирусное заболевание COVID-19. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе СБУ .

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"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен вирус СOVID-19. Все они изолированы", - отметили в ведомстве.



У всех инфицированных болезнь проходит в легкой форме, их состояние здоровья удовлетворительное.



"Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости проводятся дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано", - сообщили в СБУ.

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Все остальные курсанты проходят дополнительное тестирование на коронавирус в условиях обсервации.



"Ситуация находится под контролем руководства Службы. Соблюдение требований обсервации и постоянный медицинский мониторинг обеспечивают специалисты Военно-медицинского управления СБУ. В Академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, проводится бесконтактный температурный скрининг, дезинфекция и бактерицидное облучение помещений", - подчеркнули в спецслужбе.



Напомним, от коронавируса умер высокопоставленный офицер ВСУ.

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