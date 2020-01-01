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“Позитив - это хорошо”: украинец с COVID-19 штурмовал границу

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Парень хотел, чтоб его пропустили через границу.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

20-летний парень из Закарпатья с коронавирусом пытался выехать на заработки в Словакию. Благодаря его визиту на пропускной пункт, на самоизоляцию отправили всю смену пограничников.

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Эту историю рассказал в Facebook журналист из Ужгорода Виталий Глагола.

Отмечается, что парень изначально знал, что тест на Covid-19 у него положительный. Между тем, он был уверен, что это как раз подтверждает его здоровье, а о заболевании говорит отрицательный результат. 

Посмотрев на ПЦР-тест пограничники сказали ему, что у него положительный тест на коронавирус и он не может никуда ехать. На это парень ответил: "Да у меня положительный тест, а я знаю с детства, что позитив - это хорошо, а негатив - плохо, поэтому ничего не выдумывайте и пускайте меня за границу, - рассказал журналист.

После этого парня на заработки не выпустили. Прямо из пункта пропуска его забрала скорая помощь.

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Напомним, вспышку коронавируса выявили в Национальной академии СБУ. Инфекцию диагностировали у одного курсанта, у его контактных лиц также зафиксировали коронавирус.

 

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Теги: коронавирус, вирус, граница, пограничники
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