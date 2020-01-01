В Украину после трех лет ливийской тюрьмы вернулись моряки

14 украинских мореплавателей встретили в аэропорту “Борисполь”.

Специальным рейсом прибыли граждане Украины, которые три года провели в ливийском заточении. Все они – члены экипажа, служившего на танкере “Рута”.

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Об этом сообщается на сайте ОП.

В “Борисполе” наших земляков ждали родные. А президент Владимир Зеленский лично поздравил семьи возвращенцев.

Глава государства подчеркнул, что ступить на родную землю моряки смогли благодаря усилиям Министерства иностранных дел, СБУ и неравнодушных украинцев. Все это время они вели переговоры и, наконец, смогли добиться результата.

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Отметим, что украинских мореплавателей арестовали в Ливии в 2017 году. Их держали в тюрьме, безосновательно обвинив в контрабанде нефтепродуктов. Судебные разбирательства затянулись из-за сложной ситуации в арабском государстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что иранское судно затонуло у берегов Ирака.

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