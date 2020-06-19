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Спецоперация в Днепре: В помещениях горсовета проходят массовые обыски

Комментариев: 1
Правоохранители проводят спецоперацию в Днепре.
В Днепре проходят массовые обыски
В Днепре проходят массовые обыски
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19 июня в помещениях коммунальных предприятий и департаментов горсовета Днепра, а также в редакциях некоторых СМИ проводятся массовые обыски. Об этом сообщает местное издание "Днепр оперативный".

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Обыски проходят в то время, как мэр Днепра Борис Филатов презентует новую партию мэров "Пропозиция". В горсовете Днепра считают, что таким образом "официальный Киев" пытается давить на Филатова.

"Пятница, хоть и не 13, но творится треш. Началась пресс-конференция мэра. И к нам в помещение заходят силовики. Как будто под диктовку: "берите мэра с пресс-конференции и мы от вас уйдем". Но ребята наверное не знают, что исполнительные органы немного другим занимаются, пришли не по адресу", - написал на своей странице в FB cотрудник одного из обыскиваемых КП Макарец Владислав.

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Правоохранители, проводящие обыски, не дают никаких комментариев СМИ. У одного их журналистов "Днепра оперативного" силовики попытались отобрать микрофон. Некоторые сотрудники коммунальных предприятий оказались закрытыми в своих кабинетах.

В издании утверждают, что один из правоохранителей не на камеры заявил, что они действуют по указанию из Киева.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Омелян получил подозрение от НАБУ.

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Комментариев (1)
гуляка_редкий    19.06.2020, 16:24
Оценка:  +1
гуляка_редкий
зеленое чмо сцыт что Днепр нам месных выборах пошлет его накуй
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