Спецоперация в Днепре: В помещениях горсовета проходят массовые обыски

Правоохранители проводят спецоперацию в Днепре.

19 июня в помещениях коммунальных предприятий и департаментов горсовета Днепра, а также в редакциях некоторых СМИ проводятся массовые обыски. Об этом сообщает местное издание "Днепр оперативный".

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Обыски проходят в то время, как мэр Днепра Борис Филатов презентует новую партию мэров "Пропозиция". В горсовете Днепра считают, что таким образом "официальный Киев" пытается давить на Филатова.



"Пятница, хоть и не 13, но творится треш. Началась пресс-конференция мэра. И к нам в помещение заходят силовики. Как будто под диктовку: "берите мэра с пресс-конференции и мы от вас уйдем". Но ребята наверное не знают, что исполнительные органы немного другим занимаются, пришли не по адресу", - написал на своей странице в FB cотрудник одного из обыскиваемых КП Макарец Владислав.

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Правоохранители, проводящие обыски, не дают никаких комментариев СМИ. У одного их журналистов "Днепра оперативного" силовики попытались отобрать микрофон. Некоторые сотрудники коммунальных предприятий оказались закрытыми в своих кабинетах.



В издании утверждают, что один из правоохранителей не на камеры заявил, что они действуют по указанию из Киева.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Омелян получил подозрение от НАБУ.

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