Суд оштрафовал Ермака, Ляшко и других чиновников за визит в кафе

Вся свита президента получила штрафы. Они должны будут заплатить по 17 тысяч гривен.

Чиновники оштрафованы, а президент - нет кадр из видео

Чиновники, которые вместе с президентом Владимиром Зеленским 3 июня посетили кафе в Хмельницком, оштрафованы за нарушение правил карантина. Об этом пишет ресурс LIGA.net со ссылкой на пресс-секретаря Хмельницкого городского райсуда Наталию Совву.

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Как сообщается, решением суда, принятым на основе протоколов полиции, по 17 тысяч гривен штрафа должны заплатить глава Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и частный предприниматель Андрей Мельниченко.

Правонарушители могут обжаловать это решение суда в 10-дневный срок.

"Украинская правда" опубликовала короткий видео-фрагмент посиделок президента со свитой в том самом кафе:

Напомним, ранее сегодня стало известно, что судья приостановил производство по административному делу против президента Зеленского. Согласно Конституции, президент обладает неприкосновенностью, и судья обратился в Верховный суд за разъяснением, как поступить.

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