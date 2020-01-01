В Украине предлагают отправлять в декрет отцов

В Верховной Раде рассматривают законопроект, согласно которому права новоиспеченных родителей были бы равными.

Украинцам предлагают делить между собой обязанности по уходу за ребенком ru.depositphotos.com/

Украинцы, которые недавно стали родителями, смогут в равной степени претендовать на декретный отпуск.

Читай также: В Украине женщины стали чаще решаться на аборт

Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба офиса президента.

Так, и маме, и папе разрешат не выходить на работу в течение 14 дней. При этом компания обязуется не высчитывать из него средства за время отсутствия на работе.

Также законом предусмотрена возможность мужчинам работать по сокращенному графику. Поблажку сделают в тех случаях, если ребенку нет 14 лет, он растет без матери или у него диагностирована инвалидность.

Читай также: Беременная “слуга народа” Скороход заявила, что в декрет не собирается

Также в проекте закона прописали нюансы отпуска по уходу за ребенком старше трех лет. Для того, чтобы его предоставили, нужна воля матери.

Ранее мы писали о том, что в Украине появился новый министр.