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В Украине предлагают отправлять в декрет отцов

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В Верховной Раде рассматривают законопроект, согласно которому права новоиспеченных родителей были бы равными.
Украинцам предлагают делить между собой обязанности по уходу за ребенком
Украинцам предлагают делить между собой обязанности по уходу за ребенком
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Украинцы, которые недавно стали родителями, смогут в равной степени претендовать на декретный отпуск.

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Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба офиса президента.

Так, и маме, и папе разрешат не выходить на работу в течение 14 дней. При этом компания обязуется не высчитывать из него средства за время отсутствия на работе.

Также законом предусмотрена возможность мужчинам работать по сокращенному графику. Поблажку сделают в тех случаях, если ребенку нет 14 лет, он растет без матери или у него диагностирована инвалидность.

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Также в проекте закона прописали нюансы отпуска по уходу за ребенком старше трех лет. Для того, чтобы его предоставили, нужна воля матери.

Ранее мы писали о том, что в Украине появился новый министр.

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Теги: дети, ребенок, уход, Верховна Рада, закон, декрет
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