Нечестных на руку полицейских разоблачил департамент внутренней безопасности Нацполиции.

В Харькове копы отбирали "товар" у наркоторговцев и сами сбывали его

В Харькове копы отбирали "товар" у наркоторговцев и сами сбывали его

Департамент внутренней безопасности полиции разоблачил незаконную деятельность двух сотрудников харьковской полиции охраны. Фигуранты отбирали у наркоторговцев товар, за непривлечение к ответственности требовали деньги, а изъятый ​​товар сбывали сами, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читай также: Полицейские на массовых акциях будут пронумерованы – Геращенко

Как выяснили следователи департамента внутренней безопасности, 28-летний и 36-летний полицейские во время несения службы выявляли лиц, занимавшихся сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Вместо того, чтобы прекращать их противоправную деятельность, копы отбирали у наркоторговцев товар и требовали “откупные“ за неоткрытие уголовного дела. При этом изъятые наркотики полицейские впоследствии распространяли лично.

По данным фактам начато уголовное производство, материалы переданы по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенного в городе Полтава.

Правоохранители провели контрольную закупку товара у 28-летнего фигуранта. Экспертиза установила, что приобретенное является психотропным веществом. Кроме этого, полицейские за тысячу гривен “вознаграждения“ обещали мужчине не привлекать к ответственности за наркопреступления. Чтобы гарантированно получить деньги, забрали у мужчины мобильный телефон, - рассказали в ДВБ.

Читай также: Скандал на Закарпатье: Полицейскую подозревают в избиении 18-летней девушки

После контрольной закупки проведены санкционированные обыски у фигурантов. Во время мероприятий обнаружен и изъят порошок белого цвета, мобильные телефоны.

Сейчас обоим полицейским объявлено о подозрении по ст.186 (грабеж), а 28-летнему старшему сержанту полиции еще и по ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ) Уголовного кодекса Украины. Дальнейшую судьбу фигурантов решит суд.

Напомним, в Запорожской области хулиганы избили полицейского. Участковый сделал замечание парням, распивавшим спиртное в общественном месте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.