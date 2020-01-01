В еще одной области усилили карантин

На Житомирщине снова запретили работу общепитов в помещении и проведение массовых мероприятий.

Специальная комиссия Житомирской областной госадаминистрации приняла решение об ужесточении карантинных ограничений на территории области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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"Все члены комиссии единогласно поддерживают мнение о том, что несмотря на все предостережения, призывы к самоизоляции и просьбы носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, жители области не осознают всех рисков и угроз, связанных с коронавирусом", - написал он.



Комиссия приняла ряд следующих решений:

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усилить контроль за соблюдением населением карантинных норм в помещениях и общественном транспорте, в частности использование средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), соблюдение социальной дистанции между гражданами, использование дезинфицирующих средств;

запретить работу детских учреждений оздоровления и отдыха области;

запретить проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

запретить работу заведениям общественного питания, ресторанного бизнеса и кафе, кроме предоставления услуг по питанию только на открытых, летних площадках;

проводить религиозные мероприятия, богослужения только при соблюдении карантинных норм.

Напомним, Украина скоро может вернуться к жесткому карантину.

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