Украина приближается к новой волне коронавируса, - Шмыгаль

Карантин могут усилить по всей Украине.

В связи с систематическим несоблюдением карантинных мер, в Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусной болезни. На данный момент Украина находится на грани новой волны COVID-19. Об этом во время внеочередного заседания Кабмина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Сегодня почти тысяча больных, подтвержденных путем тестирования. Это чрезвычайно тревожный сигнал для всех нас. У нас уже две области, в которых наполненность больницы больными более 50%", - сказал глава правительства.



Премьер отметил, что медики констатируют резкий скачок в заболеваемости из-за несоблюдения карантинных мер.

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"Мы фактически сегодня получим начало очередной: первой или второй волны заболеваемости коронавируса. Спасение одно - социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые озвучены, прописаны Минздравом. ... Эта очередная волна увеличения заболеваний должна стать сигналом, что это не фейк, это не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в Житомирской области усилили карантин.

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