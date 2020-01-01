Полицию обязали усиленно контролировать соблюдение карантина

Премьер-министр поручил главе МВД активнее бороться с нарушениями карантина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции за соблюдением гражданами и учреждениями карантинных ограничений. Об этом глава правительства сообщил на внеплановом заседании правительства в пятницу, 19 июня.

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“Арсена Борисовича (Авакова - ред.) прошу обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции, чтобы мы напомнили людям и учреждениям, которые должны заботиться о жизни и здоровье людей, о тех правилах, которых необходимо придерживаться, - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что правительство не должно допустить ситуацию, которая была в некоторых европейских странах.

Напомним, Житомирская область возвращается к более жесткому карантину.

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