Медикам с сентября повысят зарплаты на 25-75%

Премьер-министр рассказал о планах правительства с 1 сентября этого года осуществить повышенные выплаты медикам.

В этом году на зарплаты медикам планируют выделить восемь миллиардов гривен, что позволит поднять выплаты врачам на 75%. Об этом на заседании Кабмина в пятницу, 19 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Я понимаю, что в условиях экономического кризиса это будет не просто сделать. Но это будет сделано", - сказал он.

В правительстве рассчитывают всем врачам независимо от должности поднять заработную плату на 75%. Среднему персоналу предлагается повысить выплаты на 50% от минимальной заработной платы. В денежном эквиваленте это примерно 2360 гривен. Младшим медицинским сестрам - на 25% от минимальной заработной платы, ориентировочно это 1180 гривен.

"Мы планируем осуществить это повышение с 1 сентября этого года. Это самое малое, что мы могли сделать в этом году. Также мы будем повышать минимальную заработную плату, то есть соответственно будут увеличиваться и выплаты врачам тоже ", - говорит премьер.

Кроме повышения зарплат медиков правительство планирует изменить и тарифы, по которым происходит лечение.

"Имеется в виду, что государство будет тратить больше средств на пациентов и врачам не надо будет экономить на лечении украинцев", - сказал Шмыгаль.

Напомним, недавно в Кабмине определили выплаты медикам в случае инвалидности или смерти от коронавируса.

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