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Новым заместителем командующего ВМСУ Алексей Доскато

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Министр обороны назначил нового заестителя командующего ВМСУ.
Алексей Доскато
Алексей Доскато
ВМСУ

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о назначении Алексея Доскато новым заместителем командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

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"Приказом министра обороны Украины от 17 июня 2020 года №259 капитан 1 ранга Алексей Доскато назначен заместителем командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - сообщили в ведомстве.

Алексей Доскато служил на протяжении 12 лет, командовал противолодочным корветом "Винница" и большим десантным кораблем "Константин Ольшанский", также он возглавлял бригаду надводных кораблей и военно-морскую базу.

Доскато неоднократно награждался знаками отличия командующего национального флота, начальника Генштаба ВСУ, министра обороны Украины, а также награжден орденом Данила Галицкого.

Напомним, в Одессе представляют нового командующего ВМСУ Алексея Неижпапу.

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