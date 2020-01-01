Пострадавший несколько дней на дому лечил переломы и внутренние повреждения.

В Одессе рецидивист забил соседа молотком и сбежал в жить в лес

В Одессе рецидивист забил соседа молотком и сбежал в жить в лес

В Одессе полицейские задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений одесситу, от которых тот в последствии скончался. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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Как выяснили следователи Малиновского отдела полиции Одессы, двое жильцов одного многоквартирного дома повздорили. Поводом для ссоры якобы стали бранные слова пострадавшего в адрес правонарушителя, когда тот без предупреждения вошел в его жилье.

Возмутившись тем, что его выгнали, 48-летний злоумышленник набросился на 58-летнего неприветливого хозяина с кулаками, а потом побежал к себе за молотком, который тоже пошел в дело. Избитый пострадавший два дня отлеживался дома, пока на его тяжелое состояние не обратили внимание соседи, которые и вызвали скорую. Мужчину с многочисленными переломами и гематомами доставили в больницу, но, к сожалению, не спасли.

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Остыв и поняв, что натворил, злоумышленник сбежал из города и вместе с орудием преступления скрылся в лесополосе. Там его и задержали полицейские.

Отмечается, что правонарушитель ранее уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре жестоко избили журналистку, которая снимала нарушение карантина. Девушка получила серьезные травмы.

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