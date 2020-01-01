Под Хмельницким обокрали СТО волонтеров, чинивших машины сил ООС

Ворами оказались двое местных жителей, один из которых оказался ранее судим.

В Хмельницкой области полицейские раскрыли кражу и вернули волонтерам инструменты, с помощью которых они ремонтируют транспорт для ООС. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Сообщается, что некоторое время назад в полицию райцентра Городок обратился местный волонтер с сообщением о том, что неизвестные проникли в его гаражное помещение и похитили оборудование, с помощью которого он с товарищами помогает ремонтировать машины для нужд Операции Объединенных Сил.

Среди похищенного – сварочный аппарат, 2 компрессора, углекислотный редуктор, мини-мойка, несколько чемоданов с инструментами, 2 электрических болгарки и электрическую дрель. Общая сумма ущерба составила около 30 000 гривен.

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В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, что к совершению преступления причастны двое местных жителей 32 и 23 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Часть похищенного злоумышленники успели сбыть, однако полицейские изъяли практически все вещи и вернули владельцам.

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Уголовное производство в отношении фигурантов, начатое по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, из-за кражи омывателя на АЗС погиб человек. Погоня за вором завершилась гибелью пассажира авто.

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