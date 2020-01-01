Нацистский тайник, снегопады и бикини: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 19 июня 2020 года.

Известная телеведущая снялась обнаженной в 56 лет Instagram/lisarinna

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 19 июня.

Вашему вниманию представляем кадры как Хаббл сфотографировал космического "жука" и "бабочку", а археолог нашел ценности из Киево-Печерской Лавры, считавшиеся утерянными.

В Киеве провели рейд по ресторанам Крещатика, а в польском замке обнаружили нацистский тайник.

Слишком маленькое бикини модели смутило покупателей, а Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери.

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