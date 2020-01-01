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Нацистский тайник, снегопады и бикини: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 19 июня 2020 года.
Известная телеведущая снялась обнаженной в 56 лет
Известная телеведущая снялась обнаженной в 56 лет
Instagram/lisarinna
Cмотрите фотогалерею Нацистский тайник, снегопады и бикини: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 19 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры как Хаббл сфотографировал космического "жука" и "бабочку", а археолог нашел ценности из Киево-Печерской Лавры, считавшиеся утерянными.
 
В Киеве провели рейд по ресторанам Крещатика, а в польском замке обнаружили нацистский тайник.
 
Слишком маленькое бикини модели смутило покупателей, а Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери.
 
 

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Теги: Польша, США, снег, бикини, Женитьба, нацисты, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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