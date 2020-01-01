В Черноморске из окна шестого этажа выпала 2-летняя девочка

О состоянии ребенка ничего не сообщается, но известно, что девочка жива.

Правоохранители Одесской области устанавливают обстоятельства, при которых из окна многоэтажки выпала 2-летняя девочка. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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“Сегодня вечером в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в реанимационное отделение городской больницы госпитализирована девочка, 2018 года рождения, которая выпала из окна шестого этажа многоэтажки“, - сообщили вечером в пятницу полицейские.

По предварительной информации, ребенок смог выбраться на подоконник, подставив табуретку. После этого девочка оперлась на москитную сетку.

Сейчас на месте работают сотрудники территориального отделения полиции. Правоохранители выясняют полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации, - заявили в полиции.

О состоянии ребенка правоохранители ничего не сообщают.

Напомним, это второй похожий случай в Одесской области за последние сутки. Ранее стало известно, что в Одессе мать двоих детей выпала из окна многоэтажки.

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