В Украине ужесточают контроль за карантином

Власти обеспокоены возможностью итальянского или испанского сценариев распространения коронавируса.

Со следующей неделе в Украине ужесточают контроль за соблюдением карантина. Об этом после заседания Кабмина в пятницу, 19 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он считает, что для недопущения итальянского или испанского сценариев нужно вернуться к наложению штрафов за нарушения карантина.

"У нас есть Госпродпотребслужба и Нацполиция, у нас урегулировано наложение штрафов за нарушение карантина. Мы считаем, что с понедельника эти два органа должны более жестко реагировать. Мы не можем допустить такого сценария, который мы наблюдали в Италии или Испании", - сказал он.

В свою очередь, главный санврач Виктор Ляшко напомнил, что каждый шестой объект нарушает противоэпидемические нормы.

"Эти нарушения приводят к инфицированию. Есть нарушения в транспорте", - сказал он, призвав украинцев придерживаться карантинных ограничений.

В то же время, в МВД сообщили, что ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий и безопасности в Украине привлекается более 16,5 тысяч правоохранителей.

"Из них 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 задействованы непосредственно для обеспечения безопасности медучреждений, где проходят лечение инфицированные коронавирусом. К полицейским ежедневно для обеспечения карантина присоединяются 2 тыс. нацгвардейцев, 1,5 тыс. пограничников и 22 сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в системе МВД Украины уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели, 104 продолжают лечение.

В МВД также сообщили, что полиция составила 12 694 административных протокола за нарушение правил карантина. Открыто 169 уголовных производств.

Отметим, на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина приближается к второй волне заболеваемости коронавирусом.

Как известно, в Украине три дня фиксируют рекордное количество новых случаев коронавируса. За минувшие сутки - почти тысяча.

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