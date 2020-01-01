Дело Гандзюк: На врачей Мангера открыли дело за фейковые справки

Долгое время следствию и суду мешало якобы плохое здоровье главного подозреваемого.

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали фальшивые справки и якобы лечили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, обвиняемого в причастности к убийству Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Фейсбук-страница активистов инициативы “Кто заказал Катю Гандзюк?“

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Сообщается, что врачей подозревают по двум статьям:

влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать задержанию лица, совершившего преступление;

выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов.

Главврач кардиодиспансера Мазуряк не впервые скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. Еще печальнее, что Мазуряк подставил свой коллектив и им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой “услуги“ заказчику Екатерины Гандзюк – потеря врачами должностей, высокие штрафы или даже лишение свободы, - говорится в заявлении активистов.

Напомним, долгое время Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, не могли доставить в суд якобы из-за состояния здоровья. В конце концов главного фигуранта задержали сотрудники СБУ.

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