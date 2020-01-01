В горсовете Днепра прошли обыски по делу о коррупции

Чиновников подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерба бюджету на более 130 млн грн.

В мэрии Днепра сотрудники прокуратуры области и СБУ провели обыски по делу о злоупотреблении служебным положением при госзакупках, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области в пятницу, 19 июня.



Коммунальное предприятие Днепровского городского совета проводило тендерные закупки по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг на сумму более 130 млн грн. Эти деньги должны были пойти на освещение деятельности городского совета, его исполнительных органов, должностных лиц и депутатов через средства массовой информации.

При этом победителями тендеров стали посредники - восемь физических лиц-предпринимателей, имеющих признаки фиктивности. В итоге с ними были заключены договоры на предоставление указанных услуг. При этом коммунальное предприятие имеет штат работников, которые фактически и выполняют эти работы.

Сегодня правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях коммунального предприятия горсовета, офисах фигурантов дела, по месту их проживания и в их автомобилях. Были изъяты денежные средства, носители информации и документации, которая имеет значение для следствия.

Кроме того, обыск также провели в офисном помещении одного из местных СМИ, во время которого изъяли документацию, касающуюся вышеупомянутых договоров, заключенных со всеми победителями тендеров, ключи электронной цифровой подписи физических лиц-предпринимателей и их печати.

Теперь досудебное расследование продолжается. Устанавливаются причастные к преступлению лица.

Ранее в СБУ сообщили, что на Одессчине чиновники Минобороны присваивали госсредства. Деньги предназначались для строительства военных городков. Во время осмотра всего двух казарм силовики зафиксировали невыполнение работ на сумму более 11 млн грн.

Также СБУ информировала, что в Киеве погорел на взятке родственник чиновника КГГА. Правоохранители задержали взяточника во время получения второго "транша" - 10-ти тысячи долларов.

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