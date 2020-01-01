На Ровенщине COVID-19 заболели полсотни работников завода

На предприятии в три смены работает полторы тысячи человек. Сотрудники ранее жаловались на проблемы с транспортировкой.

В поселке Оржив, Ровенской области, коронавирусом заболели не менее 50 работников предприятия ОДЕК. Об этом заявил замглавы Ровенской ОГА Сергей Подолин на брифинге в пятницу, 19 июня.

"В Ровенском районе есть проблема - заболеваемость предприятии ОДЭК. Неоднократно общались с руководителем предприятия, есть ряд замечаний по доставке трудового коллектива, так как на предприятии работает полторы тысячи человек в три смены. По нашей информации, там как минимум 50 больных на COVID-19", - сказал Подолин.

Теперь ОГА совместно с лабораторным центром планируют принимать профилактические меры для безопасности работников завода и жителей Оржева.

Напомним, что ранее в Виннице коронавирусом заразились 76 врачей скорой помощи. Скорую помощь в Виннице приходится ждать по 20-30 минут, а в некоторых случаях и до часа, отметил мэр Сергей Моргунов.

Также сообщалось, что в академии СБУ зафиксировали вспышку коронавируса. Течение болезни у всех курсантов легкое. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано.

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