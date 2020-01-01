Новая волна уже здесь. Карантин будут ужесточать?

В Украине в последнее время происходит существенный прирост заражений коронавирусом, который превышает средние показатели по миру.

Коронавирус никуда не делся, как бы украинцы не пытались его не замечать

Пришла теплая погода, украинцы сами отменили себе карантин и это не могло не сказаться на ситуации с коронавирусом. А она приближается к катастрофической. Всю неделю изо дня в день в стране обновляются антирекорды по количеству заболевших.

Прирост заражений в стране уде превысил средник показатели по миру.

Власти обещают ужесточить контроль за соблюдением карантина. Но готово ли к этому общество?

Существенный рост

Количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 в Украине за последний месяц выросло вдвое.

“Это все результат того, что украинцы полностью "отменили" карантинные ограничения. Я считаю, что нам надо уже задуматься и вдуматься в эти цифры, которые мы объявляем ежедневно по количеству заболеваний и летальных исходов", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр сравнил поведение украинцев во время карантина с анархией, особенно, что касается посещения ресторанов, клубов, пляжей.

“Иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Надо посмотреть на улице происходящее в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь", - возмущается Степанов.

Соглашается с ним и главный санврач страны Виктор Ляшко. По его словам, причиной такого существенного роста заболеваемости является ослабление карантина, а не увеличение тестирований.

В частности, заработал метрополитен и другой общественный транспорт, открылись детские сады. После этого, с учетом инкубационного периода, и началось увеличиваться количество больных.

Усиление контроля

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже заявил, что Украина может находиться в начале новой волны распространения коронавирусной болезни COVID-19, поэтому власти будут усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических требований – масок, дистанции.

“У нас уже две области, где наполненность больниц больными составляет более 50%. Сегодня так же главный врач Александровской больницы Киева заявила о значительном увеличении больных в реанимации. Врачи называют это результатом несоблюдения карантинных правил: дистанцирования, масочного режима, дезинфекции… Спасение одно: социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые прописаны Министерством здравоохранения”, - сказал Шмыгаль.

Премьер пообещал, что будет существенно усилен контроль со стороны Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.

“Мы не имеем права допустить ситуации, которая была в некоторых европейских странах – например, Италии, Испании. Украина прошла успешно три предыдущих месяца – совсем не хочется на лето сейчас получить критическую ситуацию", - подытожил Шмыгаль.

А как же экономика?

Кабинет министров считает, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, поэтому необходимы четкие правила для общественных мест и коммуникация с гражданами.

Но что за четыре месяца карантина так и не удалось до конца прокоммуницировать?

Или, как объяснять людям необходимость соблюдения карантина, если его нарушают сами же первые лица государства.

Руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, хмельницкого городского главу Александра Симчишина и предпринимателя Андрея Мельниченко оштрафовали за кофе с президентом во время карантина. Каждому придётся отдать за кофе по 17 тысяч гривен.

Не оштрафовали только президента Владимира Зеленского. Суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности президента, если глав государства обладает неприкосновенностью.

Рецепты давно известны

На самом деле пути преодоления коронавируса во всем мире уже давно известны: сведение к минимуму риска передачи вируса, надежная, четко отлаженная и обеспеченная всем необходимым сеть тестирования, система мониторинга и отслеживания контактов заболевших, а также полное обеспечение больниц и медработников необходимыми средствами индивидуальной защиты, оборудованием и расходными материалами.

Получается, что за четыре месяца карантина Украина до сих пор не достигал полного совершенства ни по одному из критериев. При этом бюджетный комитет Рады согласовывает выделение из фонда на борьбу с COVID-19 денег на доплаты к зарплате работникам Министерства внутренних дел и на строительство дорог.