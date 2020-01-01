Экс-беркутовцу сообщили о подозрении по делу Майдана

Бывшего беркутовца подозревают в расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, а также в теракте.

Бывшему бойцу Беркута сообщили о подозрении в расстрелах на Майдане. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора в пятницу, 19 июня.

О подозрении беркутовцу сообщили заочно, так как он скрывается и объявлен в розыск.

Ему сообщили подозрение в умышленном убийстве 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве и теракте.

Экс-бойца Беркута подозревают в:

превышении своей власти и служебных полномочий во исполнение явно преступного приказа руководства;

участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц;

завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности;

террористическом акте;

незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия.

"В связи с сокрытием подозреваемого от органов предварительного расследования и суда, неустановлением его места нахождения, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом Украины для вручения сообщений, в случае невозможности непосредственного вручения в день сборки. В настоящее время организуется розыск подозреваемого", - резюмировали в офисе генпрокурора.

Напомним, что ранее экс-прокурору по Делу Майдана объявили подозрение. Бывший прокурор согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным активистам.

Также сообщалось, что бойцов Беркута подозревают в фальсификациях против активистов. Трех активистов Майдана задержали и взяли под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали.

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