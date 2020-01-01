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Аэропорты Львова и Харькова возобновили международное авиасообщение

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Львов уже принимает и отправляет рейсы в Германию, а Харьков принял первый рейс из Минска и ожидает рейс из Будапешт.
Во Львове и Харькове аэропорты восстановили международное авиасообщение
Во Львове и Харькове аэропорты восстановили международное авиасообщение
avia.biz.ua

Во Львове аэропорт начал принимать и отправлять первые международные рейсы. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в Telegram в пятницу, 19 июня.

“Сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после восстановления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям: Львов-Берлин, Дортмунд-Львов, Львов-Дортмунд и Берлин-Львов”, - написал Криклий.

При этом аэропорт в Харькове также возобновил обслуживание международных рейсов. В частности, аэропорт уже принял первые регулярные рейсы по маршруту Харьков-Минск, свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Аэропорт уже принял и отправил рейсы Belavia и Etihad Airways по направлению в столицу Беларуси. Кроме того, сегодня вечером ожидается прибытие самолета Wizz Air из Будапешта, а также его вылет в обратном направлении.

Напомним, что ранее Wizz Air возобновила перелеты из Украины в ряд европейских стран. Авиакомпания рекомендует своим пассажирам регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн.

Также сообщалось, что МАУ закрыла продажу билетов до 1 августа. В дальнейшем на планирование рейсов МАУ решающей будет экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления.

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Теги: Львов, Харьков, авиаперелет, аэропорт, авиакомпании, авиаперевозки
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Источник: korrespondent.net

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