На врачей Мангера завели дело – СМИ

Причиной открытия дела по двум статьям стала возможная выдача Мангеру поддельных справок о его состоянии здоровья.

В отношении врачей главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, открыли уголовное дело. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию из Офиса генпрокурора

Указано, что причиной открытия дела по двум статьям стала возможная выдача Мангеру поддельных справок о его состоянии здоровья.

составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов (ч.1 ст.366 УК Украины);

влияние в какой-либо форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего (ч.2 с.343 УК Украины).

В свою очередь участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" утверждают, что производство открыли в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера.

"Главврач кардиодиспансера Мазуряк не первый скрывает Мангера от суда. Ранее он приютил Мангера во время другого судебного разбирательства. Еще печальнее – что Мазуряк подставил свой коллектив и им теперь вместе с ним за это отвечать. Цена такой "услуги" заказчику Екатерины Гандзюк – потеря врачами должностей, высокие штрафы или даже лишение свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня Печерский районный суд Киева арестовал Владислава Мангера до 28 июля без права внесения залога.

Ранее Мангера не могли доставить в суд из-за его состояния здоровья. В итоге независимый эксперт-врач сделал заключение, что подозреваемого можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

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