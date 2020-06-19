Министр с уголовным делом. Новый глава Минэкологии

Верховная Рада проголосовала за назначение Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов.

Кабинет Министров в Украине работает уже больше 100 дней, а всех министров найти так до сих пор и не смог. Но вакансии постепенно заполняются. В пятницу, 19 июня, Верховная Рада назначила нового главу Минэкологии. Это министерство снова отсоединили от Минэнергетики, признав провальность предыдущего слияния.

Кто такой Роман Абрамовский, который будет рулить ведомством?

Опытный чиновник

Роман Абрамовский работал заместителем министра энергетики с октября 2019 года. В правительстве Арсения Яценюка в 2015 году он был заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2013-2014 годах работал помощником депутата от Партии регионов Александра Бобкова - известного бизнесмена из Донбасса.

А родился Абрамовский и вовсе в России, в 1990 году закончил Суворовское училище в Киеве, а до политики возглавлял ряд коммерческих предприятий.

С трудом прошел

Назначить Абрамовского в Раде должны были еще в начале июня, но согласование шло достаточно сложно.

Парламентская оппозиция, в частности представитель Батькивщины Сергей Власенко сетовал, что нардепам предлагают очередного "кота в мешке": кандидата, который не показывает свою программу деятельности на будущей должности.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования нардеп Слуги народа Олег Бондаренко заверил, что на заседании комитета Абрамовский "с честью сдал экзамен, который длился полтора часа".

Сам новоиспеченный министр поблагодарил правительство Дениса Шмыгаля за разделение Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два, и заверил, что с самого начала был противником объединения ведомств.

Представляя себя с трибуны, Абрамовский заверил, что четко знает, что делать, чтобы преодолеть вызовы, которые стоят перед отраслью. Но конкретизировать не стал.

Небедный министр

Новый министр – состоятельный человек. В своей декларации он указал миллионы долларов на счетах и кешем, огромную квартиру и ряд бизнесов, которые он подарил жене.

В частности, в декларации министра указана квартира в Киеве на 321 квадратный метр. Вторая квартира меньше - 71 квадратный метр.

У него и жены есть дорогие часы и украшения, а также три люксовых автомобиля: Merсedes-Benz, Land Rover и BMW.

Семья Абрамовского владеет рядом бизнесов: Киевгидромонтаж, Корнел Украина, Трескон, Интон, ИНКОН и Украинской морской альянс.

У самого министра 800 тысяч евро на счету в банке и 300 тысяч долларов наличными. У жены 35 тысяч евро и 450 тысяч долларов кешем, а 77 тысяч долларов в банке.

Уголовное дело

Интересно, что компания Киевгидромонтаж, 79% акций которой принадлежит жене нового министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, фигурирует в деле НАБУ относительно злоупотребления властью или служебным положением, при этом сам Абрамовский был членом набсовета компании.

Киевгидромонтаж в 2017 году выиграл тендер госпредприятия Укрводпуть на ремонт Каневского судоходного шлюза на 20,9 млн гривен - компания должна была заменить ворота этого гидротехнического сооружения на Днепре, через которое проходят судна.

Деньги фирма получила, но в итоге работы не выполнила, аргументируя это тем, что Укрводпуть не предоставил разрешения на выполнение строительных работ.

В свою очередь, Укрводпуть уверял, что указанные работы являются "капитальным ремонтом", а не строительством, ссылаясь на вывод ГП Укргосстройэкспертиза, и пошел в Хозяйственный суд с требованием о взыскании штрафных санкций с Киевгидромонтажа за ненадлежащее исполнение договора, однако суд отклонил иск. Укрводпуть не cтал подавать апелляцию на это решение.

В то же время в 2019 году Укрводпуть объявил новый тендер, в котором победила другая фирма, которая получила 19,5 миллионов гривен на эти же работы, на июнь 2020 года запланировано открытие Каневского судоходного шлюза, который был заблокирован более 2 лет.

Из-за убытков, вероятно, нанесенных государству, НАБУ в январе 2020 года начало уголовное производство, в рамках которого исследует действия должностных лиц Укрводпуть и Киевгидромонтажа.