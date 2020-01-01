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Непогода, питон, протесты и курьезы: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 15-19 июня 2020 года.
Победительница Холостяка села на шпагат между двумя авто
Победительница Холостяка села на шпагат между двумя авто
Instagram/dasha_ulyanovaa
Cмотрите фотогалерею Непогода, питон, протесты и курьезы: фото недели
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 15-19 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в США снесли памятник Джорджу Вашингтону, а на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса"
 
В Одесской области ливень разрушил дом, а в США прошли сильные снегопады.
 
Опубликованы фото "лысеющих" Карпат, а в Никополе на фото показали, как ливень превратил дороги в реки.
 
Смотрите, как австралийка с практически полностью обожженным телом разделась для фотосессии, а победительница Холостяка села на шпагат между двумя авто.
 
Американец на новой Toyota Supra попал в ДТП после выезда из салона, а змеелов из США снял кровавый бой с 5-метровым питоном.
 
 

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Теги: Киев, протесты, фото, Карпаты, памятник, непогода, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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