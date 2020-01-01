Непогода, питон, протесты и курьезы: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 15-19 июня 2020 года.

Победительница Холостяка села на шпагат между двумя авто Instagram/dasha_ulyanovaa

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 15-19 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как в США снесли памятник Джорджу Вашингтону, а на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса"

В Одесской области ливень разрушил дом, а в США прошли сильные снегопады.

Опубликованы фото "лысеющих" Карпат, а в Никополе на фото показали, как ливень превратил дороги в реки.

Смотрите, как австралийка с практически полностью обожженным телом разделась для фотосессии, а победительница Холостяка села на шпагат между двумя авто.

Американец на новой Toyota Supra попал в ДТП после выезда из салона, а змеелов из США снял кровавый бой с 5-метровым питоном.

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