Непогода, питон, протесты и курьезы: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 15-19 июня 2020 года.
Cмотрите фотогалерею Непогода, питон, протесты и курьезы: фото недели
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 15-19 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как в США снесли памятник Джорджу Вашингтону, а на месте гибели Джорджа Флойда начались "чудеса"
В Одесской области ливень разрушил дом, а в США прошли сильные снегопады.
Опубликованы фото "лысеющих" Карпат, а в Никополе на фото показали, как ливень превратил дороги в реки.
Смотрите, как австралийка с практически полностью обожженным телом разделась для фотосессии, а победительница Холостяка села на шпагат между двумя авто.
Американец на новой Toyota Supra попал в ДТП после выезда из салона, а змеелов из США снял кровавый бой с 5-метровым питоном.
Смотрите также: Огромный град, Китай и курьез в метро: фото недели 9-12 июня.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент