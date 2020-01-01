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Кабмин будет ужесточать карантин по новой методике

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Правительство отказалось от показателя инцидентности и ввело новые индикаторы: загруженность больниц, динамика роста числа больных и другие.
Кабмин обнародовал новую методику ужесточения карантина
Кабмин обнародовал новую методику ужесточения карантина

Кабинет министров будет принимать решения об усилении карантина согласно новой методике. Соответствующее постановление Кабмина опубликовано на правительственном портале в пятницу, 19 июня.

Правила вступят в силу в понедельник, 22 июня. В частности, в Кабмине решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы.

По новым правилам регионом со значительным распространением COVID-19 считается область, где есть один из таких признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;
  • среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше чем 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
  • коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
  • показатель динамики роста случаев COVID-19 свыше 10%.

Однако, показатель динамики роста применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Кроме того, карантин ужесточается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона. Решение об усилении карантина отменяется не ранее чем через 7 дней после его принятия с учетом эпидемической ситуации в регионе.

Напомним, что ранее Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса. Сегодняшний результат с ростом заболеваемости - следствие несоблюдения карантинных ограничений, считает премьер.

Также сообщалось, что в Украине ужесточают контроль за карантином. Власти обеспокоены возможностью итальянского или испанского сценариев распространения коронавируса.

Новая волна уже здесь. Карантин будут ужесточать?

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Теги: Кабинет Министров, Кабмин Украины, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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