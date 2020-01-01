Итоги 19.06: Вторая волна и контроль за карантином

В Украине резко возросло число зараженных COVID-19; власти ужесточат контроль за соблюдением карантинных мер: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине зафиксировали новый суточный рекорд коронавируса

На утро 19 июня в Украине выявили 34 984 случая COVID-19, из них 985 закончились смертью и 16 033 - выздоровлением. За сутки заразился 921 человек, что является новым рекордом.

В связи с ситуацией премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине.

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что со следующей недели в стране ужесточат контроль за соблюдением карантина. По его словам, чтобы недопустить итальянского или испанского сценариев нужно вернуться к системе штрафов

Новая волна уже здесь. Карантин будут ужесточать?

ВОЗ предупредила об опасности

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в новую и очень опасную фазу пандемии коронавируса. По его словам, был зафиксирован самый высокий суточный показатель COVID-19 - 150 тысяч зараженных.

Кабмин разработал новую методику ужесточения карантина

Правительство будет принимать решения об усилении карантина по новой методике, которая вступит в силу 22 июня.

Власти решили отказаться от показателя инцидентности и ввели новые индикаторы: загруженность больниц; среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов; коэффициент выявления случаев коронавируса и показатель динамики роста.

Лукашенко заявил о срыве Майдана в Беларуси

На фоне акций протеста в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что власти страны не допустили дестабилизации обстановки, которую пытались организовать местные оппозиционеры при поддержке из-за рубежа.

Как подчеркнул Лукашенко, его толкают к силовому разрешению ситуации. При этом, если он "поведет себя демократично", то потеряет страну и его "проклянут".

Украина открыла границы с ЕС и Молдовой

В Госпогранслужбе сообщили, что возобновили работу пункты пропуска на границе с Молдовой и странами Евросоюза. При этом пока функционируют только те из них, где возобновили работу смежные стороны.

Также о возобновлении пропуска через границу пассажирских автобусов информировала Венгрия.

В Минобороны назвали потери с начала года

На Донбассе с 1 января по 31 мая 2020 года погибли 32 военных ВСУ и 220 были ранены. С начала конфликта на востоке Украины погибли 2644 военнослужащих и 10 033 получили ранения. Вакарчук нашел возможность сложить мандат Народный депутат Святослав Вакарчук написал заявление о выходе из фракции Голос. После этого съезд партии исключит его из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мандата. Рада назначила министра экологии Парламент проголосовал за назначение Романа Абрамовского на должность министра окружающей среды и природных ресурсов. Корреспондент.net собрал информацию о новом главе Минэкологии.

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