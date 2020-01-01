В Кривом Роге произошел крупный пожар на рынке
Поздно вечером в субботу в Кривом Роге загорелся Центральный рынок на улице Серафимовича. Об этом 20 июня сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области.
Информация о возгорании была получена в 22:37 пятницы. Огонь потушили уже около часа ночи в субботу. Никто не пострадал, но пожар уничтожил 22 торговых павильона с продовольственными и хозяйственными товарами на площади 240 кв. м. При этом общая площадь рынка почти 8 тыс. кв.м.
К тушению привлекалось 17 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС.
Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге произошел крупный пожар на рынке
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге сгорел почтовый фургон с посылками. Водитель увидел в зеркало заднего вида дым и сразу остановился. Он отцепил горящий прицеп и отъехал на безопасное расстояние.
Также сообщалось, что в Днепре произошел пожар на складе вторсырья.
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