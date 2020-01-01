Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое раненых

Ответным огнем ВСУ уничтожили двух и ранили не менее трех сепаратистов, утверждают в штабе.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 19 июня, восемь раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 20 июня.

Враг применял минометы запрещенных калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировали вблизи населенных пунктов Крымское, Шумы, Орехово, Хутор Вольный, и Славное.

По данным украинской разведки, ответным огнем ВСУ уничтожили двух и ранили не менее трех сепаратистов.

С начала текущих суток враг совершил обстрел вблизи Авдеевки из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 19 июня два бойца ВСУ подорвались на мине возле селе Новотошковское в Луганской области. Их госпитализировали с ранениями.

Также в Минобороны озвучили потери ВСУ с начала года.

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