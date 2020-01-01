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Коронавирус в Украине: 841 случай за сутки, 35 825 с начала эпидемии

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Украина вплотную приблизилась к страшному рубежу – коронавирус убил уже 994 человека.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Командование Медицинских сил ВСУ

По состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине подтверждено 35825 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлен 841 случай. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По данным медицинского ведомства, с начала эпидемии от коронавируса излечились 16406 человек (373 за последние сутки), умерли 994 (9 за сутки). За всё время с подозрением на COVID-19 к медикам обратились 78194 человека (1248 за последние сутки).

В разрезе по регионам общая статистика заболевших за весь период эпидемии выглядит так:

  • Винницкая область - 1627
  • Волынская область - 1743
  • Днепропетровская область - 1036
  • Донецкая область - 355
  • Житомирская область - 1229
  • Закарпатская область - 2069
  • Запорожская область - 551
  • Ивано-Франковская область - 1981
  • Кировоградская область - 612
  • г. Киев - 4252
  • Киевская область - 2174
  • Львовская область - 3679
  • Луганская область - 72
  • Николаевская область - 349
  • Одесская область - 1232

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    Полтавская область - 290
  • Ровенская область - 2776
  • Сумская область - 252
  • Тернопольская область - 1643
  • Харьковская область - 1779
  • Херсонская область - 185
  • Хмельницкая область - 612
  • Черновицкая область - 4268
  • Черкасская область - 592
  • Черниговская область – 467.

Следует отметить, что у Минздрава отсутствуют официальные данные по оккупированным территориям Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее премьер Шмыгаль заявил, что Украина приближается к новой волне коронавируса. По этой причине карантин могут усилить по всей Украине.

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Теги: коронавирус, Минздрав, статистика
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