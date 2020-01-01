Коронавирус в Украине: 841 случай за сутки, 35 825 с начала эпидемии
По состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине подтверждено 35825 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлен 841 случай. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читай также: Полицию обязали усиленно контролировать соблюдение карантина
По данным медицинского ведомства, с начала эпидемии от коронавируса излечились 16406 человек (373 за последние сутки), умерли 994 (9 за сутки). За всё время с подозрением на COVID-19 к медикам обратились 78194 человека (1248 за последние сутки).
В разрезе по регионам общая статистика заболевших за весь период эпидемии выглядит так:
- Винницкая область - 1627
- Волынская область - 1743
- Днепропетровская область - 1036
- Донецкая область - 355
- Житомирская область - 1229
- Закарпатская область - 2069
- Запорожская область - 551
- Ивано-Франковская область - 1981
- Кировоградская область - 612
- г. Киев - 4252
- Киевская область - 2174
- Львовская область - 3679
- Луганская область - 72
- Николаевская область - 349
- Одесская область - 1232
Читай также: В Виннице переполнены больницы, больных с COVID везут в областьПолтавская область - 290
- Ровенская область - 2776
- Сумская область - 252
- Тернопольская область - 1643
- Харьковская область - 1779
- Херсонская область - 185
- Хмельницкая область - 612
- Черновицкая область - 4268
- Черкасская область - 592
- Черниговская область – 467.
Следует отметить, что у Минздрава отсутствуют официальные данные по оккупированным территориям Крыма и Донбасса.
Напомним, ранее премьер Шмыгаль заявил, что Украина приближается к новой волне коронавируса. По этой причине карантин могут усилить по всей Украине.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.