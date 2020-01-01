Коронавирус в Украине: 841 случай за сутки, 35 825 с начала эпидемии

Украина вплотную приблизилась к страшному рубежу – коронавирус убил уже 994 человека.

По состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине подтверждено 35825 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлен 841 случай. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По данным медицинского ведомства, с начала эпидемии от коронавируса излечились 16406 человек (373 за последние сутки), умерли 994 (9 за сутки). За всё время с подозрением на COVID-19 к медикам обратились 78194 человека (1248 за последние сутки).

В разрезе по регионам общая статистика заболевших за весь период эпидемии выглядит так:

Винницкая область - 1627

Волынская область - 1743

Днепропетровская область - 1036

Донецкая область - 355

Житомирская область - 1229

Закарпатская область - 2069

Запорожская область - 551

Ивано-Франковская область - 1981

Кировоградская область - 612

г. Киев - 4252

Киевская область - 2174

Львовская область - 3679

Луганская область - 72

Николаевская область - 349

Одесская область - 1232

Читай также: В Виннице переполнены больницы, больных с COVID везут в область Полтавская область - 290

Полтавская область - 290 Ровенская область - 2776

Сумская область - 252

Тернопольская область - 1643

Харьковская область - 1779

Херсонская область - 185

Хмельницкая область - 612

Черновицкая область - 4268

Черкасская область - 592

Черниговская область – 467.

Следует отметить, что у Минздрава отсутствуют официальные данные по оккупированным территориям Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее премьер Шмыгаль заявил, что Украина приближается к новой волне коронавируса. По этой причине карантин могут усилить по всей Украине.

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