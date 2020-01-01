Опубликовано постановление о продлении карантина: Что запрещено

Действие адаптивного карантина в Украине продлили до 31 июля.

Кабинет министров опубликовал текст принятого в среду постановления о продлении адаптивного карантина до 31 июля. Документ появился в открытом доступе на сайте правительства.

Читай также: Украина приближается к новой волне коронавируса, - Шмыгаль

Как следует из текста постановления, в период карантина в Украине запрещается:

находиться в общественных зданиях и транспорте без масок;

находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

посещать учебные заведения в группах более 10 человек, кроме участия в государственной итоговой аттестации;

проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 кв. м площади (физическая дистанция между участниками - не менее 1,5 м);

деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха;

осуществлять регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в количестве более чем количество мест для сидения;

поставщикам электроэнергии, операторам систем распределения запрещается отключать электроэнергию предприятиям централизованного водоснабжения и водоотведения;

Читай также: Полицию обязали усиленно контролировать соблюдение карантина поставщикам природного газа прекращать поставки природного газа производителям тепловой и электрической энергии;

поставщикам природного газа прекращать поставки природного газа производителям тепловой и электрической энергии; посещать учреждения социальной защиты, в которых временно или постоянно находятся граждане пожилого возраста, лица с устойчивыми психическими нарушениями;

посещать пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине;

учреждениям здравоохранения проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме оказания помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам больных, оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, проведения неотложных и срочных мер, если в результате их переноса существует значительный риск для жизни или здоровья (проведение плановых операций разрешено в регионах, где заполняемость коек менее 50%);

запрещается пересечение госграницы иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19.

Читай также: В Виннице переполнены больницы, больных с COVID везут в область

Также Кабмин рекомендует применение там, где это возможно, гибкого режима рабочего времени, предусматривающего разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, а также дистанционную работу.

Правительство рекомендует установить начало работы с 10:00 или более позднего времени субъектам хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в таких видах экономической деятельности:

Читай также: В еще одной области усилили карантин оптовая и розничная торговля;

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

почтовая и курьерская деятельность;

временное размещение и организация питания;

страховая деятельность;

образование;

оказание социальной помощи;

искусство, спорт, развлечения и отдых.

Напомним, в среду, 17 июня, Кабмин продлил карантин до 31 июля. Новых послаблений не предусмотрено, зато региональным властям разрешили самостоятельно ужесточать карантин на своей территории.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.