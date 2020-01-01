На Донбассе совершено покушение на экс-пленницу боевиков ДНР

Валентина Бучок, которая является свидетелем преступлений оккупантов, подорвалась на растяжке возле своего дома.

Освобожденная из плена боевиков группировки “ДНР“ Валентина Бучок в субботу, 20 июня, подорвалась на растяжке у своего дома в селе Иванополье Донецкой области. Об этом на своей страниец в Фейсбук сообщила сотрудница “Красного креста Украины“ Татьяна Борисенко.

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Отмечается, что экс-пленница сейчас находится в больнице с многочисленными осколочными ранениями.

Как сообщили в полиции, данное событие предварительно квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса – покушение на преступление и умышленное убийство.

npu.gov.ua

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Для справки. Валентина Бучок находилась в плену оккупантов больше года. Она является свидетелем по делам о преступлениях так называемой “ДНР“, а также судится с корпорацией ДТЭК, в которой она ранее работала, проверяя показания электросчетчиков на оккупированной территории Донецкой области. Бучок настаивает, что ее похитили боевики во время выполнения рабочих обязанностей.

В октябре 2019 года на Бучок уже совершалось покушение. Тогда неизвестные во двор возле ее дома подбросили гранату. Аиновные до сих пор не найдены.

Напомним, вчера на Донбассе двое бойцов ВСУ подорвались на мине. Штаб сообщает об удовлетворительном состоянии раненных.

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