Арахамия объяснил, почему "новые лица" больше не нужны Зеленскому

Вместо обещанных "новых лиц" президент формирует команду из "управленцев с опытом".

“Новые лица“ не слишком разбираются в сложных ситуациях, поэтому в Украине наблюдается тренд на опытных управленцев. Об этом заявил председатель парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в эфире телеканала “112 Украина“.

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“И вот сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, можно так сказать, на управленцев с опытом. Уже нет вот этого, как говорили, “новые лица, новый человек, он разберется“ и др. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах. Если это сложная система“, - cказал Арахамия.

По словам главы президентской фракции в парламенте, чиновники с опытом могут “показать, что они сделали“ за период своей карьеры в системе государственного управления.

Они могут не только электровоз от тепловоза отличить. Они могут по гайкам разобрать любой прибор и сказать, что и где изготавливается, - заявил Арахамия в качестве аналогии.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что мэром Киева на очередных выборах впервые может стать женщина. Он отметил, что имени кандидатки, которую имеет в виду, пока называть не будет.

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