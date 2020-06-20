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Арахамия объяснил, почему "новые лица" больше не нужны Зеленскому

Комментариев: 2
Вместо обещанных "новых лиц" президент формирует команду из "управленцев с опытом".
Давид Арахамия
Давид Арахамия
кадр из видео

“Новые лица“ не слишком разбираются в сложных ситуациях, поэтому в Украине наблюдается тренд на опытных управленцев. Об этом заявил председатель парламентской фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в эфире телеканала “112 Украина“.

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“И вот сейчас действительно не мода, а тренд, наверное, можно так сказать, на управленцев с опытом. Уже нет вот этого, как говорили, “новые лица, новый человек, он разберется“ и др. Мы просто видим, что это не очень работает в сложных системах. Если это сложная система“, -  cказал Арахамия.

По словам главы президентской фракции в парламенте, чиновники с опытом могут “показать, что они сделали“ за период своей карьеры в системе государственного управления.

Они могут не только электровоз от тепловоза отличить. Они могут по гайкам разобрать любой прибор и сказать, что и где изготавливается, - заявил Арахамия в качестве аналогии.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что мэром Киева на очередных выборах впервые может стать женщина. Он отметил, что имени кандидатки, которую имеет в виду, пока называть не будет.

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Теги: Арахамия, Кабмин, Верховная Рада, чиновники
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Комментариев (2)
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Muzobozz    20.06.2020, 13:13
Оценка:  -24
Muzobozz
А как может Зе набирать"новые лица",если он сам всё больше и больше становится похожим на лицо Педи Пидоpoшенко.Если эту омерзительную,коррупционную заплывшую от бухла свинную харю,вообще можно назвать лицом...
CCS    20.06.2020, 13:19
Оценка:  0
CCS
Ватний Mudozvon тут як тут вже з відром лайна і вентилятором)))) Дійсно, в Україні немає Сєчіних, Рогозіних, Лаврових з Пуйлом в першому ряду, як у тебе на Росії. Просто нам посчастило, що такі "мастєра наукі і тєхнікі" усі у вас там!
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