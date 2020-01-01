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В ВСУ 10 случаев заражения коронавирусом за сутки

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Коронавирусом болеют 137 украинских военнослужащих. На самоизоляции находятся почти 400 человек.
Капсулы для транспортировки больных коронавирусом военных
Капсулы для транспортировки больных коронавирусом военных
Командование медицинских сил ВСУ

За прошедшие сутки среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в субботу, 20 июня.

Из них четыре человека госпитализированы (двое военнослужащих – в Национальном военно-медицинском клиническом центре ГВКГ, еще двое – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона). Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся шесть человек: двое военнослужащих и один сотрудник ВСУ в Киевской области, двое военнослужащих – во Львовской области, один сотрудник ВСУ – в Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

Всего в ВСУ коронавирусом болеют 137 человек. На самоизоляции находятся 387 человек. У 10 из них изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Всего за время пандемии выздоровели 258 человек, пятеро скончались.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Украине снизилось число новых случаев COVID-19 – до 841. При этом общее количество инфицированных приблизилось к 36 тысячам.

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Теги: Украина, инфекция, военные, заражение, военнослужащие, ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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