В ВСУ 10 случаев заражения коронавирусом за сутки

Коронавирусом болеют 137 украинских военнослужащих. На самоизоляции находятся почти 400 человек.

За прошедшие сутки среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в субботу, 20 июня.

Из них четыре человека госпитализированы (двое военнослужащих – в Национальном военно-медицинском клиническом центре ГВКГ, еще двое – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона). Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся шесть человек: двое военнослужащих и один сотрудник ВСУ в Киевской области, двое военнослужащих – во Львовской области, один сотрудник ВСУ – в Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

Всего в ВСУ коронавирусом болеют 137 человек. На самоизоляции находятся 387 человек. У 10 из них изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Всего за время пандемии выздоровели 258 человек, пятеро скончались.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Украине снизилось число новых случаев COVID-19 – до 841. При этом общее количество инфицированных приблизилось к 36 тысячам.

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