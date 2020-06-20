Убийство полицейского в Днепре: В полиции рассказали детали трагедии

Преступник сумел застрелить одного копа и покушался на жизнь другого уже в тот момент, когда его везли в райотдел.

В полиции рассказали детали происшествия, в ходе которого вечером в пятницу, 19 июня, в Днепре преступник застрелили сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, старший лейтенант Дарвин Потуданский получил смертельное ранение и погиб на руках у своего напарника Богдана Черепия.

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Утром 19 июня в Днепре было совершено разбойное нападение, в ходе которого нападающий угрожал потерпевшему оружием и завладел крупной суммой денег. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульных предоставили приметы злоумышленника и описание автомобиля.

Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции Дарвин Потуданский, Богдан Черепий и Константин Семенюта заметили похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя они приняли решение доставить его в отделение полиции, - рассказали правоохранители.

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Во время транспортировки злоумышленник, сидевший на заднем сиденье собственного автомобиля, смог достать из-под кресла пистолет Макарова и выстрелить в полицейского, который находился рядом. Затем злоумышленник направил оружие на второго полицейского – Богдана Черепия, сидевшего за рулем.

Оперуполномоченный сразу остановил автомобиль и помог раненому коллеге выхватить оружие у нападающего. Когда на стрелка одели наручники, Дарвин умер на руках у своего напарника: пули попали в сердце, - сообщают в полиции.

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С места происшествия изъяты пистолет Макарова, из которого убили сотрудника полиции, а также сумка с деньгами, похищенными во время разбойного нападения.

Сейчас в полиции устанавливают все детали и обстоятельства преступления. По факту убийства полицейского открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. О происшествии сообщено территориальному управлению Государственного бюро расследований в г. Полтава.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в пятницу утром в Днепре совершено разбойное нападение на предпринимателя. Вечером того же дня стало известно об убийстве полицейского при задержании преступника.

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