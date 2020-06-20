Обострение в ООС: с начала суток 16 обстрелов

В результате артиллерийского и минометного обстрела в районе Орехового один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

С начала текущих суток подразделения сепаратистов в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений. Об этом сообщает Минобороны в субботу, 20 июня.

Указано, что на донецком направлении противник дважды обстрелял позиции ВСУ в районе Авдеевки из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из аналогичного вооружения были обстреляны защитники Павлополя.

На луганском направлении в период с 05:00 до 06:30 сепаратисты провели 13 обстрелов. Из тяжелого вооружения, в том числе артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм велся огонь в районе населенных пунктов Ореховое, Хутор Вольный, Новоалександровка, Троицкое, Шумы и Попасна.

Под Троицким, Хутором Вольный и Попасной также велся огонь из гранатометов различных систем.

В результате артиллерийского и минометного обстрела в районе Орехового один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Он получил первую медицинскую помощь и доставлен в медицинское учреждение.

Подразделения ООС открывали огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Напомним, за сутки 19 июня сепаратисты восемь раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда ранения получили двое военнослужащих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet