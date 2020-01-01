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На Львовщине и в Закарпатье антирекорд по числу заболевших

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В Минздраве назвали регионы, которые обеспечивают основной прирост заболевших в Украине.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба Слуги народа

Во Львовской и Закарпатской областях 19 июня обнаружили больше всего больных с коронавирусом: 139 и 109 соответственно. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в субботу, 20 июня.

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“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 139, Закарпатской области - 109, Ровенской области - 83 и городе Киев - 76“.

Глава Минздрава отметил, что уже больше недели в Украине наблюдается большой рост заболеваемости COVID-19.

Напомним, за 19 июня в Украине выявили еще 841 человека с Covid-19. Всего с начала эпидемии заболевших уже без малого 36 тысяч.

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Теги: Минздрав, Степанов, коронавирус, Львовская область, Закарпатская область
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