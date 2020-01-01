На Ровенщине усилили контроль над карантином

В городе Ровно с 22 июня будет запущен весь городской транспорт во избежание скопления людей.

В Ровно снова будет работать весь городской транспорт slovoidilo.ua

Власти Ровенской области приняли решение об усилении контроля над карантином. Соответствующее решение было принято областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщает Ровенская облгосадминистрация в субботу, 20 июня.

Как отметили в ОГА, контроль будет усилен за соблюдением карантинным мер в сфере общепита, торговли, транспортных перевозок и религиозных мероприятий.

"Принято решение об усилении государственного надзора и контроля за соблюдением карантина. Особенно это касается контрольных функций Нацполиции и Госпродпотребслужбы в сфере надзора за заведениями общественного питания, транспортного сообщения, религиозных мероприятий, мест торговли. Особый акцент на нелегальные перевозки", – сказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

При этом в Ровно с 22 июня будет запущен весь городской транспорт во избежание скопления людей. Одновременно будет усилен контроль за за соблюдением карантинных ограничений пассажироперевозок

За минувшие сутки в Ровенской области за прошлые сутки выявили 84 новых случаев коронавируса, а сегодня утром – еще 29. Всего в регионе 2805 человек заболели COVID-19, из которых 53% уже выздоровели. Скончались 55 человек.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине. Он считает, что рост заболеваемости – следствие несоблюдения карантинных ограничений.

А замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев, что "хватит уже гулять".

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