Изъятый товар оценили в почти 900 тысяч гривен. Его передали представителям налоговой службы.

В автомобилях было 75 ящиков чищеного кедрового ореха и 21 ящик сушеного манго Госпогранслужба Украины

Пограничники отдела Ольховатка Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через госграницу кедровых орехов и сушеного манго с территории России в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 20 июня.

Указано, что пограничники обнаружили неподалеку от границы автомобили Renault Duster и микроавтобу VolkswagenТ4 без номерных знаков, при этом внедорожник находился в кювете, а водители – сбежали.

"Во время осмотра транспортных средств правоохранители обнаружили, что они были не пустые, в них находились ящики с продуктами питания, которые были незаконно перемещены из РФ в Украину. Всего в автомобилях было 75 ящиков чищеного кедрового ореха общим весом 900 кг и 21 ящик сушеного манго весом 441 кг", – говорится в сообщении.

Изъятый товар оценили в почти 900 тысяч гривен. Его передали представителям налоговой службы. Транспортные средства доставлены в пограничное подразделение.

Cмотрите фотогалерею: В Украину пытались ввезти полторы тонны кедровых орехов и манго

Ранее пограничники изъяли красную икру на 100 тысяч гривен из Беларуси. Гражданка Украины спрятала 85 килограммов красной икры в личных вещах и перевозила их в микроавтобусе.

Также сообщалось, что в Украину пытались контрабандой ввезти 4 тысячи ножниц, общим весом 212 килограммов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet