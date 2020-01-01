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В Украину пытались ввезти полторы тонны кедровых орехов и манго

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Изъятый товар оценили в почти 900 тысяч гривен. Его передали представителям налоговой службы.
В автомобилях было 75 ящиков чищеного кедрового ореха и 21 ящик сушеного манго
В автомобилях было 75 ящиков чищеного кедрового ореха и 21 ящик сушеного манго
Госпогранслужба Украины

Пограничники отдела Ольховатка Харьковского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через госграницу кедровых орехов и сушеного манго с территории России в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 20 июня.

Указано, что пограничники обнаружили неподалеку от границы автомобили Renault Duster и микроавтобу VolkswagenТ4 без номерных знаков, при этом внедорожник находился в кювете, а водители – сбежали.

"Во время осмотра транспортных средств правоохранители обнаружили, что они были не пустые, в них находились ящики с продуктами питания, которые были незаконно перемещены из РФ в Украину. Всего в автомобилях было 75 ящиков чищеного кедрового ореха общим весом 900 кг и 21 ящик сушеного манго весом 441 кг", – говорится в сообщении.

Изъятый товар оценили в почти 900 тысяч гривен. Его передали представителям налоговой службы. Транспортные средства доставлены в пограничное подразделение.

Cмотрите фотогалерею: В Украину пытались ввезти полторы тонны кедровых орехов и манго

Ранее пограничники изъяли красную икру на 100 тысяч гривен из Беларуси. Гражданка Украины спрятала 85 килограммов красной икры в личных вещах и перевозила их в микроавтобусе.

Также сообщалось, что в Украину пытались контрабандой ввезти 4 тысячи ножниц, общим весом 212 килограммов.

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Теги: Россия, Украина, контрабанда, видео, фото, орехи, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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