В ОП анонсировали проверки общепита и транспорта

Общественные заведения должны нести ответственность за соблюдение посетителями противоэпидемических мер, отметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский каждый день проводит селекторные совещания по теме коронавируса Пресс-служба президента Украины

На следующей неделе в Украине начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 2 июня.

Зеленский заявил, что общественные заведения должны нести ответственность за соблюдение посетителями противоэпидемических мер.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", – подчеркнул президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных. Он также уточнил, что на Закарпатье, возможно, придется вернуться к более строгим ограничениям. Степанов планирует изучить ситуацию в регионе и выслушать предложения местной власти.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Нарушители оштрафованы на почти на 2 млн гривен.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине регулярно проводятся рейды по заведениям общепита с проверкой соблюдения карантина. В день выявляется по 50-70 нарушений.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии в Украине. Он считает, что рост заболеваемости – следствие несоблюдения карантинных ограничений.

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