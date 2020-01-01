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В ОП анонсировали проверки общепита и транспорта

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Общественные заведения должны нести ответственность за соблюдение посетителями противоэпидемических мер, отметил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский каждый день проводит селекторные совещания по теме коронавируса
Владимир Зеленский каждый день проводит селекторные совещания по теме коронавируса
Пресс-служба президента Украины

На следующей неделе в Украине начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 2 июня.

Зеленский заявил, что общественные заведения должны нести ответственность за соблюдение посетителями противоэпидемических мер.

"Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", – подчеркнул президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных. Он также уточнил, что на Закарпатье, возможно, придется вернуться к более строгим ограничениям. Степанов планирует изучить ситуацию в регионе и выслушать предложения местной власти.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Нарушители оштрафованы на почти на 2 млн гривен.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как настаивал президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине регулярно проводятся рейды по заведениям общепита с проверкой соблюдения карантина. В день выявляется по 50-70 нарушений.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии в Украине. Он считает, что рост заболеваемости – следствие несоблюдения карантинных ограничений.

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Теги: президент, Банковая, карантин, Владимир Зеленский, Коронавирус, Офис президента, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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