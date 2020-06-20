Кабмин анонсировал выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков

Уже на следующей неделе деньги начнут выплачивать.

На следующей неделе в Украине начнут выплачивать страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует пресс-служба Офиса президента.

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Следует отметить, что ранее в правительстве обещали, что размер выплат будет зависеть от того, заразился медик непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах.

Так, выплату в 1 млн 576 тыс. грн получат семьи медицинских работников, которые погибли от коронавируса, заразившись во время выполнения профессиональных обязанностей. По 210 тыс. грн получат семьи, если медик умер, заразившись не во время работы с больными COVID-19. Эту же сумму получат медики, ставшие инвалидами вследствие заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, за 19 июня в Украине выявили еще 841 человека с Covid-19. Всего с начала эпидемии заболевших уже без малого 36 тысяч.

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