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В больницах Закарпатья реанимации переполнены инфицированными

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Накануне в регионе установлен второй за последнюю неделю антирекорд с начала пандемии по заболеваемостью COVID.
Переполнены также районные больницы
Переполнены также районные больницы
svoboda.org
 
В больницах первой волны на Закарпатье реанимационные отделения переполнены пациентами из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге сообщил Михаил Поляк, главный врач Закарпатской инфекционной больницы.
 
"Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", - сказал Поляк.
 
На сегодняшний день в больницах первой волны мало принимают пациентов, ведь процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.
 
По последним данным, в больницах первой волны находятся 179 больных. В пятницу, 19 июня, выписано только 11 человек.
 
"Не выписываем - значит, не имеем куда класть новых", - сказал Поляк.
 
Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.
 
"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал он.
 
В Закарпатье за минувшие сутки в 109 человек подтверждено коронавирус методом ПЦР. Это второй за последнюю неделю антирекорд с начала пандемии. Предыдущий область установила 17 июня, тогда зафиксировали 82 новых случая.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области Сарненская ЦРБ переполнена больными пневмонией.
 
Еще сообщалось, что в Киеве отделение реанимации Александровской больницы переполнено пациентами. 

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Теги: Больница, реанимация, Закарпатская область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Maezztro    20.06.2020, 15:48
Оценка:  -23
Maezztro
А разве при необоснованном ослаблении карантина может быть по-другому?
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