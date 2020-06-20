В больницах Закарпатья реанимации переполнены инфицированными

Накануне в регионе установлен второй за последнюю неделю антирекорд с начала пандемии по заболеваемостью COVID.

В больницах первой волны на Закарпатье реанимационные отделения переполнены пациентами из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге сообщил Михаил Поляк, главный врач Закарпатской инфекционной больницы.

"Ухудшение эпидситуации в Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", - сказал Поляк.

На сегодняшний день в больницах первой волны мало принимают пациентов, ведь процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

По последним данным, в больницах первой волны находятся 179 больных. В пятницу, 19 июня, выписано только 11 человек.

"Не выписываем - значит, не имеем куда класть новых", - сказал Поляк.

Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.

"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал он.

В Закарпатье за минувшие сутки в 109 человек подтверждено коронавирус методом ПЦР. Это второй за последнюю неделю антирекорд с начала пандемии. Предыдущий область установила 17 июня, тогда зафиксировали 82 новых случая.

Еще сообщалось, что в Киеве отделение реанимации Александровской больницы переполнено пациентами.

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