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Степанов назвал страны, которые стали примером для адаптивного карантина

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Глава Минздрава рассказал об экспертной группе, которая изучает опыт других стран по борьбе с распространением COVID-19.
Степанов рассказал о борьбе с коронавирусом
Степанов рассказал о борьбе с коронавирусом
МОЗ
 
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина брала пример с Испании и Германии в борьбе с коронавирусом, когда вводила адаптивный карантин. Об этом он заявил на брифинге в субботу, 20 июня.
 
"Адаптивный карантин и его критерии мы делали с учетом опыта Испании и Германии, то есть стран, где был введен именно такой способ карантина", - сказал Степанов.
 
По его словам, в Украине работает экспертная группа, которая изучает опыт других стран по борьбе с распространением COVID-19. В частности, они проводят телемосты, во время которых обмениваются полезной информацией.
 
Кроме того, Центр общественного здоровья общается со своими коллегами за рубежом, отслеживает эпидемиологическую ситуацию в других странах и меры, которые они используют.
 
 
Напомним, Кабинет министров будет принимать решения об усилении карантина согласно новой методике. 

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Теги: Минздрав, Кабмин Украины, Коронавирус, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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