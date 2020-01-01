Степанов назвал страны, которые стали примером для адаптивного карантина
Глава Минздрава рассказал об экспертной группе, которая изучает опыт других стран по борьбе с распространением COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина брала пример с Испании и Германии в борьбе с коронавирусом, когда вводила адаптивный карантин. Об этом он заявил на брифинге в субботу, 20 июня.
"Адаптивный карантин и его критерии мы делали с учетом опыта Испании и Германии, то есть стран, где был введен именно такой способ карантина", - сказал Степанов.
По его словам, в Украине работает экспертная группа, которая изучает опыт других стран по борьбе с распространением COVID-19. В частности, они проводят телемосты, во время которых обмениваются полезной информацией.
Кроме того, Центр общественного здоровья общается со своими коллегами за рубежом, отслеживает эпидемиологическую ситуацию в других странах и меры, которые они используют.
Как сообщалось, по состоянию на 20 июня Киев и девять областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления карантина.
Напомним, Кабинет министров будет принимать решения об усилении карантина согласно новой методике.
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